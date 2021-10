TV: Duo bakom Värnamos succé: "Sågar honom när det går dåligt"

Smålandslaget IFK Värnamo stormar mot allsvenskt spel 2022. Efter 24 spelade omgångar toppar Värnamo tabellen med tre poäng ner till Gif Sundsvall på andra plats och med sju poäng ner till Helsingborgs IF på tredje plats i superettan.

Robin Asterhed är huvudtränare i klubben, medan Jonas Thern förstås är ansiktet utåt. TV4-Sporten har träffat tränarna som på många sätt är olika, men till viss del också lika.

- Robin håller på och kör, hit och dit, hoppar och fäktar. Jag sa till honom: "Vad fan, du är värre än en som är ute och går i bergen". Sedan kom jag på att han går en kurs i linedance, säger Thern till TV4-Sporten och syftar på att Asterhed rör på sig mycket under matcher.

Han utvecklar om likheterna:

- Han får lägga upp träningar och sköta det som är en huvudtränares uppgifter. Jag finns där som ett stöd, men är också jobbig när saker inte stämmer överens med min filosofi och mina idéer. Vi har inte alltid varit överens och det har jag fått jobba med. Jag är en sådan människa, att jag gärna vill göra på mitt sätt när jag gör något. Sedan vill man att andra människor säger något och Robin vågar öppna munnen. Vi har funnit varandra rätt bra.

Asterhed är huvudtränare och den ledare som har formellt ansvar för laget. Thern får i sin tur inte vara huvudtränare, då det krävs en Uefa Pro-utbildning för att leda lag i superettan och i allsvenskan. Thern har inte den utbildningen, vilket fått kritiker att mena att Asterhed är en marionett, medan Thern egentligen styr och ställer.

Asterhed berättar att han nåtts av den kritiken.

- Jag har hört det. Det känns också naturligt. Med Jonas historia i klubben och hur viktig han har varit för svensk fotboll förstår jag det helt klart och jag väntar mig det också. Så länge jag kan bidra med något och bli bättre trivs jag väldigt bra, säger han.

I höst går Asterheds avtal ut, något Thern först inte har koll på.

- Jag vet inte riktigt vad han har i sitt kontrakt och jag har inte frågat honom heller. Jag räknar bara med att han ska vara kvar här, säger Thern.

Det går ju ut.

- Det var ju synd. Då får vi väl förlänga det då. Oavsett om vi går upp eller inte tycker jag att det skulle vara bra för honom också. Han behöver ett år till med bra människor runt omkring sig som sågar honom när det går dåligt, då det är hans fel, och när det går bra talar vi om för honom att det är bra att han lyssnar på oss, säger Thern och ler.

Sex matcher återstår av säsongen. Under lördagen ställs IFK Värnamo mot Gais på bortaplan i superettan. Därefter väntar Falkenbergs FF hemma, AFC Eskilstuna borta, Helsingborgs IF hemma, IK Brage borta och Norrby IF hemma i sista omgången.

