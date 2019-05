TV: Ekdal poängräddare när serieledaren tappade poäng - så gick det i superettan-matcherna

Syrianska FC - IF Brommapojkarna 1-0 (0-0)

Nykomlingarna Syrianska har, liksom Halmstad, haft en riktigt tuff säsongsinledning där även deras huvudtränare fått lämna efter endast en vinst på nio matcher. Att det var två lag utan något större självförtroende kan man verkligen säga speglade den första halvleken. Det var inte de mest sprudlande 45 minuter som ägde rum på Södertälje Fotbollsarenan där spelet ofta var krampaktigt. I början av den andra halvleken spräcktes däremot målnollan efter att Lumala Abdu spelat in bollen till Andrew Stadler som kunde nicka in 1-0. Under resterande tid av den andra halvleken visade verkligen hemmalaget att defensiven blivit mer solid vilket innebar att man kunde hålla undan och inkassera en välbehövlig trepoängare.

IK Frej - Varbergs BoIS 1-1 (0-0)

På förhand tippades Joakim Perssons Varberg att få kriga för överlevnad i superettan. Efter åtta segrar på nio matcher har man överraskat stort men i dagens match mot IK Frej hackade det för den halländska segermaskinen. Efter en mållös första halvlek, där gästerna hade flertalet vassa målchanser, gjorde bortalaget, inte helt oförtjänt, matchens första mål. I den 55:e matchminuten kontrade gästerna genom Astrit Seljmani som avslutade anfallet genom att spela in bollen till Robin Book som kunde raka in 0-1. I slutskedet av den andra halvleken satsade hemmalaget ordentligt för att forcera in en kvittering, vilket man också lyckades med. I den 85:e minuten kom nämligen Hjalmar Ekdal högst upp på en hörna och kunde, till hemmapublikens stora glädje, nicka in 1-1. Ett resultat som höll sig matchen ut.

Jönköping Södra - IK Brage 2-0 (0-0)

Efter en, till en början, knackig maj månad har bägge lagen inkasserat två raka segrar vilket innebär en femte respektive tredjeplats. Under kvällens möte lagen emellan var det visserligen Jönköping som hade mest boll men skapade tyvärr, för deras del, inga 100 procentiga målchanser. Efter dryga halvtimmen trodde däremot större delen av hemmapubliken att Edin Hamidovic hade nickat in 1-0 men då var flaggan uppe för offside. I en andra halvlek, där det inte heller skapades särskilt farliga målchanser, dröjde det ända till den 83:e minuten för att hemmalaget skulle spräcka nollan. Högst upp på ett inlägg, från ytterbacken Alexander Jallow, kom inhopparen Jakob Orlov som distinkt kunde nicka in 1-0. Innan domare Robert Daradic hann förkunna att matchen var slut sköt inhopparen Fabio Gama dos Santos in utökningen och fastställde slutresultatet 2-0.

Halmstad - Degerfors IF 3-0 (2-0)

