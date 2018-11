TV: Eklunds avtal går ut: "Får se vad som händer - nu ska vi festa"

Falkenberg kryssade i kväll mot Norrby och blev därmed klart för spel i allsvenskan nästa säsong. För huvudtränaren Hasse Eklunds del, så var det andra gången i karriären som han fick fira allsvensk uppflyttning som tränare i Hallandslaget, då han även under 2013 ledde laget till klubbens första historiska säsong i svensk fotbolls finrum.

Efter mötet med Norrby, så njöt tränaren ordentligt i omklädningsrummet.

- Det känns fantastiskt. Vi har slitit hårt för det här hela året. Det var inte många som trodde på oss, men vi har krigat hela vägen. Jag är glad för människorna i Falkenberg, människorna i klubben, sponsorer, alla runt omkring över att vi lyckats med det här, säger han till C More.

- Vi har haft en bra sammanhållning hela tiden och gjort flest mål i serien. Vi har varit väldigt direkta och spelat en offensiv fotboll, där vi har försökt att skapa många målchanser och gjort många mål. Jag har också ett lag som aldrig ger upp. Vi har kanske inte den bästa kvaliteten, men vi har alltid krigat och det är jag väldigt stolt över, fortsätter han.

Vidare berömde han även trotjänaren Christoffer Carlsson, som inför den här säsongen bytte position från ytter- till innermittfältare.

- Det är många som har bidragit till detta. Sedan har Christoffer Carlsson gått in centralt från kanten och gjort en jättebra säsong, samtidigt som mina anfallare levererat mycket bra. De har gjort mycket mål, levererat bra insatser och gjorde även båda mål i dag. Hampus Nilsson har också gjort det bra i målet, samtidigt som Johan (Brattberg) kom in nu i de två senaste matcherna och har gjort det bra. Det är många som jag vill hylla just nu, säger han.

Eklund lämnade efter uppflyttningen 2013 Falkenberg för Kalmar och sitter nu på ett utgående kontrakt med klubben. Ännu är det inte klart om det blir en fortsättning.

- Ja, vi får se vad som händer. Nu ska vi vara glada över segern och sedan får vi se vad som händer, säger han.

- Jag trivs jättebra här. Det är ett gott gäng, en bra förening att jobba i och jag är väldigt tacksam för mina år i Falkenberg, så vi får se vad som händer, men nu ska vi festa, fortsätter han.

