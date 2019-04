TV: Favorittippat HBK inledde med seger: "Hoppas vi kan dominera i år"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

HBK tippas av många ta klivet upp i allsvenskan. På tisdagen inledde man säsongen på bästa sätt. - Skönt att det lossnade till slut, säger Jesper Westerberg till C More.

På superettans upptaktsträff tippade medierepresentanterna på plats att Halmstads BK skulle ta klivet upp från den näst högsta serien.

På tisdagen inledde man sin jakt på en återkomst till allsvenskan – och säsongen 2019 började på bästa sätt. Laget besegrade Jönköpings Södra på Stadsparksvallen efter att Sadat Karim gjort matchens enda mål med fem minuter kvar att spela. Jesper Westerberg kom på överlapp utmed högerkanten och serverade Karim med ett perfekt inlägg. HBK-anfallaren stod i sin tur för ett bra avslut då han nickade bollen ner mot den bortre stolpen.

Tidigare i matchen hade HBK dessutom en straff, men Frank Pettersson räddade Pontus Silfwers straff.

Tre poäng och en perfekt start för HBK på en gräsmatta som var raka motsatsen till perfekt.

- Ganska typisk premiärmatch. Mycket ”sparka spring” men vi försöker spela emellanåt. Planen bjuder väl inte in till jättemycket skönlir, men skönt att komma härifrån med tre poäng, säger framspelaren Jesper Westerberg till C More.

- Skönt att det lossnade till slut.

Westerberg tror precis som experterna att HBK har stora möjligheter att gå upp i år.

- Ja det tror jag också. Det är det vi jobbar för och kommer spela för i år. Så jag hoppas att vi kan utvecklas under året och verkligen dominera den här säsongen.