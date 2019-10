TV: Gais bärgade överraskande seger - bortaslog J-Södra

Jönköpings Södra - GAIS 1-2 (0-0)

Den första halvleken på Stadsparksvallen i Jönköping dominerades totalt av hemmalaget. Men det var inte det regelrätta övertaget - där ett av lagen skapar mängder av chanser - som Andreas Brännströms J-Södra hade under de första 45 minuterna. Brännströms mannar skapade nämligen mycket få högkalibriga målchanser - vilket var en stor anledning till att den första akten förblev mållös. Att sedan gästerna, i den 54:e minuten, skulle sätta öppningsmålet genom August Wängberg var helt klart överraskande. Även 2-0 kom med tio minuter kvar efter att Paulo Marcelo först missat en straff och sedan tagit hand om returen själv. Utjämningen från hemmalaget kom dock och bortaförsvararen Nethino drog på sig ett oerhört onödigt rött kort men Gais kunde ändå hålla undan och vinna med 2-1.

Trelleborgs FF - IK Brage 2-2 (0-0)

Inte heller mellan TFF och Borlängelaget Brage i "Palmernas stad" skapades det särskilt mycket i anfallsväg. Men om man tvingas välja sida i "chansskapande-frågan" hade hemmalaget ett ändå tydligt övertag. Salif Camara Jönsson bidrog med en del men närmast var nog anfallskollegan Safiu via ett skott på frispark som smet precis utanför stolpen. Efter den mållösa första halvleken rivstartades sannerligen den andra. I den 51:a minuten avlossade först Oscar Johansson ett kanonskott som vackert seglade in i mål och minuten senare cykelsparkade helt otroligt Bjarni Mark Antonsson in utjämningen. Men målshowen var inte klar där. I den 57:e minuten återtog Trelleborg sin ledning efter att Alexander Zetterström styrt in bollen i eget mål. Och innan huvuddomare Fredrik Klitte blåste av matchen hann Christian Kouakou utjämna till 2-2 från straffpunkten.

