TV: Gais fick sista ordet i galet derby - inhoppare kvitterade i 96:e (!) minuten

Gais tog i kväll emot Örgryte i årets första Göteborgsderby inför 13 310 åskådare på Gamla Ullevi i superettan. Då bjöd båda lagen upp ordentligt med sprudlande offensiv till den stora publikens stora förtjusning. Spänningen? Den tog aldrig slut.

Gais fick en drömstart och tog redan i den tolfte minuten ledningen i matchen. Dusan Djuric rundade Stojan Lukic i Öis-målet och firade 1-0 från nära håll. Han fick dock inte fira särskilt länge. Tio minuter senare gjorde Gustav Ludwigsson sitt första mål för kvällen och kvitterade utifrån till 1-1 för Örgryte.

Ludwigsson nöjde sig inte med det. Han avslutade i den 26 minuten en kontring till 2-1 och fick tolv minuter senare fira ytterligare ett mål till 3-1, när David Engström var säker från straffpunkten. Då trodde nog flera ledare och spelare i Öis-lägret att laget gick mot tre poäng, men Gais ville annorlunda och fortsatte att skapa nerv i matchen.

Strax före halvtid reducerade Marcus Bergholtz från straffpunkten och trots att Daniel Paulson i den 80:e minuten nickade in 4-2, så tog spänningen inte slut. I slutskedet bökade Jesper Westermark in 4-3 och tände åter den grönsvarta publiken på Ullevi.

När dramatiken väl såg ut att vara över, så tog matchen fart igen. Junes Barny matade i den 96:e minuten in en frispark i straffområdet och fick se inhopparen Ajdin Zeljkovic slå in bollen i mål till 4-4 på Gamla Ullevi. Matchen var över, sista sparken gjord.

- Vi släpper in ett mål direkt, men jag sa att vi måste fortsätta att psuha på och inte lägga oss ner. Det är då karaktären syns, i motgång. Vi fortsatte och visade att vi är ett jävligt starkt lag och trycker in två bollar, säger Zeljkovic till C More.

- Fyfan, man har varit på lån, har missat några lägen och kommer tillbaka och får sätta dit sitt första mål i superettan. Det är heller inte helt fel match att sätta dit den i, fortsätter han och syftar på att han under en period var utlånad till Ljungskile.

Örgryte är därmed kvar på fjärdeplats i serien, samtidigt som Gais fortsatt är åtta i superettan.