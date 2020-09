TV: Gais klart starkast i originalderbyt - vann prestigemötet

Det smällde direkt rejält i närkamperna, precis som det ska göra i ett derby. I sjunde minuten skapades derbyts första målchans. Då stötte Gais ytterback August Wängberg bollen utifrån från en position vid bortre stolpen. Fem minuter senare var Gais framme och hotade igen. Richard Yarsuvat fick bollen utanför straffområdet och gick på avslut. Men återigen gick skottet utanför.

I 14:e minuten fick Wängberg en ny chans från nära hål, men han fick ingen vidare träff och bollen gick utanför första stolpen. Gais inledde klart bäst och ledningsmålet kom som ett brev på posten efter en kvarts spel. Julius Lindberg slog in bollen snett inåt bakåt till Richard Yarsuvat, som omarkerad prickade in bollen via Anton Andreassons ben. Anfallaren gjorde därmed mål för fjärde matchen i följd.



Öis lagkapten Daniel Paulson, som gjorde sin första match från start på över två månader, fick ett jätteläge att kvittera i anfallet efter, men misslyckades med avslutet vid friläget. I 32:a minuten var Öis nära att trycka in en frispark men Wängberg kunde rensa nära mållinjen. Adnan Maric hade en dunderchans att göra 2-0 i 39:e minuten. Han blev fri framför mål men fick inte in bollen bakom Fredrik Andersson. Yarsuvats mål blev halvlekens enda. Gais ledde därmed originalderbyt med 1-0 i paus.



Mervan Celik fick omgående ett läge i boxen i andra halvlek. Men profilens hårda avslut var missriktat och träffade inte mål. I 54:e minuten fick Celik ett mycket bra läge framför mål. Han fick se sitt avslut enhandsräddas snyggt av Fredrik Andersson. Men en dryg minut senare tvingades han kapitulera. Vänsterbacken Niclas Andersén krutade in bollen från snäv vinkel efter fint förarbete av Julius Lindberg, som gjorde sin andra assist i matchen. Gais var nu uppe i en tvåmålsledning. Öis hade svårt att få spelet att fungera och gjorde två tidiga byten. Mohamed Said Adan och Joakim Karlsson slängdes in.



I 64:e minuten svarade Fredrik Andersson för en ny klassräddning på ett avslut från Mervan Celik. Åtta minuter senare prickade Mervan Celik stolpen med en frispark. Öis forward Adam Bergmark Wiberg hade ett läge att reducera med fem minuter kvar men sköt utanför. Gais höll undan utan bekymmer och vann originalderbyt med 2-0.

- Det är en match som böljar, men vi är starkare i dag, så är det bara. Vi vinner mycket duellr och går mycket rakare på mål. Det fanns inte en chans att vi skulle förlora i dag, säger Gais Niclas Andersén till Dplay.