TV: Gais klättrar ovanför kvalstrecket - tog tung seger i bottenmötet med BP

Förlusten senast i superettan mot Syrianska blev droppen för en del Gais-anhängare. Då bestämde nämligen falangen "Gais Hardcore" sig för att låsa in spelarnas bilar. Ett av kraven man ställde var att spelarna skulle rycka upp sig – och det måste man säga dem verkligen gjorde i 2-0-segern.

Redan på uppvärmningen visade man hur stor revanschlusten och viljan var att göra en bra insats under kvällen samt hur viktigt det var att ta tre poäng. Inställningen inför drabbningen följde också med under inledningen av matchen där hemmalaget förde spelet. Precis som man tyckte att matchbilden var alltmer öppen kom ledningsmålet för Gais. August Wengberg drev upp anfallet och spelade in bollen på Marcus Hansson i BP-försvaret som styrde in 1-0 i egen kasse. Efter det relativt tidiga öppningsmålet hade hemmalaget det mesta spelmässigt och dominerade kolumnen: chansskapande - när den första akten slutade med en uddamålsledning.

Till skillnad från den första halvleken var det nu bortalaget Brommapojkarna som hade ett tydligt spelövertag under början av den andra halvleken. Matchbilden i den andra akten var till och med helt skild från hur den var i den första då BP hade ett rejält grepp spelmässigt under några första 15 minuter där hemmalaget knappt fick låna bollen. Att använda uttrycket att ett lag spelar på resultatet har nog sällan varit mer lägligt.

Trots spelövertaget hade gästerna förtvivlat svårt att skapa några högkaratiga målchanser och istället var det hemmalaget som utökade sin ledning. Det var efter att Karl Bohm spelade upp bollen på en bortaförsvarares arm som Gais fick chansen från straffpunkten. Steg upp för att ta hand elvameterssparken gjorde nyförvärvet Paulo Marcelo genom att vara säkerheten själv och fastställa slutresultatet 2-0 i bottenmötet på Gamla Ullevi.

Härnäst väntar en tuff uppgift för Gais då man beger sig till Borlänge för match mot succélaget Brage på Domnarvsvallen. För BP å andra sidan väntar nästa måstematch mot bottenkollegan Syrianska.