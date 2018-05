TV: Gais målskytt ut på bår efter otäck smäll: "Obehagliga bilder"

Det var ungefär en halvtimme in i matchen mellan Helsingborgs IF och Gais i superettan under tisdagen som Calle Wede bars ut på bår efter en otäck krock med Carl Johansson. De tidigare lagkamraterna sprang in i varandra.

- Det där är en ordentlig bröstvärmare. Det ser inte bra ut alls för Wede. Man ser på lagkamraterna att det antagligen tog riktigt illa. Det är obehagliga bilder, sa kommentator Lena Sundqvist i C Mores sändning.

Se situationen i spelaren ovan.