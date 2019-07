TV: Gais tog andra raka segern efter Pllanas öppningsmål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Bortalaget Norrby hade under stora delar av matchen en stort spelövertag. Det var dock Gais som kunde gå segrande ur mötet mot tabellsjuan efter Leonard Pllanas ledningsmål i den första halvleken.

"Makrillarna" Gais har efter att huvudtränare Bosko Orovic lämnade fått ett uppsving med vinst senast och en halv miljon insamlade kronor till föreningen. Under kvällen kom nästa framgång för göteborgarna då man, som tidigare nämnts, segrade mot Norrby på Gamla Ullevi.

Gästerna hade klart mest bollinnehav under inledningen av den första halvleken och skapade även en del chanser mot Gais-försvaret och Marko Johanssons mål. I den 13:e minuten var det bland annat nära att bli farligt då Norrbys Alen Krasnici tog sig runt på kanten och försökte spela in bollen till lagkamraten Abdelrahman Saidi – men hemmalagets Calle Nyström hann före och täckte ut bollen till en hörna. Därefter fortsatte gästerna att ha ett tydligt kommando i matchen men det var ändå hemmalaget som gjorde matchens första mål. Bara någon minut innan halvtidsvilan placerade Leonard Pllana snyggt in bollen, utanför straffområdet, vid Norrbykeeperns vänstra stolprot. Således slutade den första halvleken med Gais-ledning, 1-0.

Hemmalaget började den första halvleken betydligt bättre än den första när man pressade Norrby. Inledningsvis i alla fall. Bortalaget tog nämligen – inte helt oväntat – över matchen och matchbilden började alltmer likna den Norrbydominans som ägde rum i den första halvleken. Bortalaget rullade runt bollen fint och kom till en hel del inlägg, som Marko Johansson dock ofta kunde plocka ner. När Gais-spelarna sedan försökte spela sig ut från eget straffområde kunde dock bortalaget gång efter annan återta bollen – vilket gjorde att pressen fortskred. Norrby skapade också några riktigt bra chanser vid slutforceringen men Makrillarna stod pall för trycket och vann med uddamålet.

Efter kvällens “hängmatch”, som skulle spelats under juni månad, väntar nu hemmamatcher för bägge lagen. Gais ställs mot bottenkonkurrenten Syrianska medan Norrby möter sistaplacerade Öster.