TV: Gefle klart för nedflyttning - föll mot Degerfors

Gefle tog sig under 2004 tillbaka till allsvenskan för första gången sedan 1984 och tillhörde serien fram till att laget under 2016 blev nedflyttat till superettan. I fjol blev det en placering på nedre halvan av tabellen och i år bottenstrid under hela säsongen.

Förra helgen grabbade laget tag i sista halmstrået genom seger mot Norrby på hemmaplan och i kväll behövdes en ny seger mot Degerfors på Stora Valla. Den här gången ville det sig däremot inte för laget, som åkte på ett baklängesmål direkt.

Degerfors-anfallaren Viktor Götesson gav i den 15:e minuten hemmalaget ledningen i matchen och strax före halvtid fyllde Erik Björndahl på från straffpunkten till 2-0. Gefle var åter i brygga - och förstås nu i ett än mer prekärt läge än före matchen.

Gefle tryckte i andra halvlek på framåt för ett reduceringsmål, men tappade i stället in ytterligare två mål, åter genom just Björndahl och Götesson till slutresultatet 4-0.

Det innebär att Gefle är klart för nedflyttning till division 1 och för första gången sedan 2000 inte kommer tillhöra någon av de två högsta serierna i Sverige. Laget har en match kvar av säsongen, nästa helg mot AFC Eskilstuna på hemmaplan, och har fem poäng upp till Värnamo på negativ kvalplats i superettan.