TV: Granath hattrickskytt - sänkte förra klubben

Västerås SK:s Viktor Granath, som anslöt från Skövde AIK inför i år, har under säsongen öst in mål i superettan, och fortsatte under lördagen på samma spår mot sin tidigare klubb.

Granath gav i den 20:e minuten sitt VSK ledningen från straffpunkten och fyllde sedan på till 2-1 efter 35 minuters spel från elvametersmarkeringen igen. Därefter avslutade han också målskyttet genom att klacka in 4-1 från nära håll med 13 minuter kvar av ordinarie tid.

Granath toppar därmed nu skytteligan med 19 mål på 23 matcher, samtidigt som Västerås är på elfte plats, medan Skövde är på femte plats i superettan.