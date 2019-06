TV: Gustav Ludwigson stor hjälte i originalderbyt

Under de första tio minuterna var det nästan bara spelarna som hördes på arenan. Detta på grund av supportrarnas gemensamma manifestation mot polisens nya direktiv. Man kunde höra vad varje spelare sade på plan, vilket inte hör till vanligheterna. Efter fansens tysta protest körde båda klackarna tifon. Det blev ett litet avbrott när alla creperullar som Gais-supportrarna kastat in togs bort, men spelet var snart i gång igen och supportrarna skapade då fin inramning på Gamla Ullevi. I 18:e minuten kom dock ett längre avbrott. Matchen avbröts på grund av att Gais-klacken tänt mängder av bengaler som skapade en dimma likt den i Lützen 1632. Åtta minuter senare blåste domare Adam Ladebäck i gång derbyt igen.



Första halvlek blev hackig, innehöll tuffa närkamper men var svältfödd på målchanser. Men ett fåtal chanser skapades. Öis-yttern Calle Wede hade ett bra läge när han tråcklade sig fram längs vänsterkanten och stod för ett inspel som sånär kunde styras in och Gais högerspringare Netinho hade ett skott i straffområdet som räddades till hörna av Fredrik Andersson. Och i 44:e minuten testade Öis anfallsess Gustav Ludwigson Gais-keepern Marko Johansson med ett skott i boxen som den sistnämnde var bra med på. Stopptiden blev hela elva minuter (!) men 0-0 stod sig till pausvilan.



Knappt två minuter in i andra halvlek avbröt domare Ladebäck matchen på nytt då Öis-klacken först antänt bengaler och Gais-klacken sedan hakat på. Efter ett matchmöte som inkluderade polis och de båda klubbarna beslöts att matchen skulle återupptas efter en kvarts avbrott. Det bestämdes också att matchen skulle inledas från 46.00. I 57:e minuten skapade Öis en rejäl dubbelchans och båda lägena fick Alexander Bernhardsson. Hans första avslut räddades av Marko Johansson och det andra, i kanonläge inne i straffområdet, gick utanför.



I 53:e minuten gjorde Öis sitt första byte då publikfavoriten Ailton Almeida gjorde entré och Simon Nilsson klev av. Gais hade sedan sin bästa chans i matchen. Leonard Pllana avlossade ett hårt skott med vänstern som Fredrik Andersson inte kunde hålla. Målvakten hann dock få undan returen framför fötterna på Nikola Asceric. I 69:e minuten gjorde Gais sitt första byte i matchen. Niklas Olsson ersattes av Niclas Andersén. Tretton minuter senare spräckte Öis till slut nollan i matchen. Gustav Ludwigson sprang sig fri och sköt iskallt in bollen vid vänstra stolpen. Det var forwardens sjunde mål för säsongen. Ludwigson var i nästa anfall också nära att nicka in 2-0.



Gais gjorde ett dubbelbyte i 87:e minuten. Unga duon Adam Wästlund och Kim Dickson kom in istället för Predrag Randelovic och Arian Kabashi. Öis passade också på att göra ett byte. Gustav Ludwigson byttes ut till stora applåder från Öis-supportrarna. In kom Alibek Aliev. Med två minuter kvar av ordinarie tid sköt Alexander Bernhardsson över i bra läge. I slutminuterna bytte Öis även in ex-Gaisaren Danny Ervik istället för Freddie Brorsson. 1-0 stod sig matchtiden ut. Öis höll undan och kammade hem tre pinnar i originalderbyt.