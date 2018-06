TV: Halmstad slog HIF i toppmötet - Oremo avgjorde i 94:e minuten

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Halmstad såg ut att tappa sin ledning till kryss mot Helsingborg efter en målvaktstavla - men Johan Oremo såg sent till att hallänningarna fick med sig alla tre poäng från toppmötet.

- Det var otroligt skönt att sätta dit den, säger Oremo till C More.