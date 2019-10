TV: HBK körde över Norrby - anfallsduon målskyttar

Halmstad BK - Norrby IF 3-0 (1-0)

I Halland, där HBK och Norrby drabbades samman, trodde nog de flesta att även hemmalaget i denna fajt skulle ta ledningen när målsprutan Rasmus Wiedesheim-Paul fick chansen från straffpunkten. Synd för hemmapubliken var dock att september månads bästa spelare brände straffsparken. Men tillslut kom ledningsmålet. Drygt sju minuter innan halvtidsvilan skickade Mikael Boman istället in 1-0 – vilket gjorde att hemmaspelarna kunde gå till halvtidsvilan med en uddamålsledning. Sedan, matchens andra halvlek, fick Wiedesheim-Paul utdelning när han tog revansch efter straffmissen i den första. Det var i den 55:e minuten som strikern mötte en hörna från Joel Allansson genom att skjuta bollen via ribban och in i mål. Med lite mer än tio minuter kvar fastställde även Alexander Berntsson slutresultatet på Örjans Vall genom att skicka in 3-0.

Dalkurd FF - IK Frej 1-1 (1-0)

Hemmalaget för dagen – Gävle/Uppsala-laget Dalkurd – fick en riktig smakstart i eftermiddagens möte mot krislaget Frej på Gavlevallen. Djurgårdslånet Besard Sabovic spelade fram och Ahmed Awad avslutade – sedan var 1-0 ett faktum. Ett öppningsmål som blev den första aktens enda. I den andra halvleken lagen emellan tryckte Täbylaget på för en utjämning – och man var även riktigt nära att kvittera. Ett sådant exempel var i den 61:a minuten då den utlånade Hammarby-mittfältaren Leo Bengtsson avlossade ett skott som gick i målramen. Men närmare än så trodde man inte att gästerna skulle komma – Luca Gerbino Polo ville dock annat. Italienare stötte in 1-1 från nära håll och fixade i den 93:e minuten så att gästerna kunde ta med sig en poäng.

Syrianska FC - Örgryte IS 1-0 (1-0)

I en avslutning av superettan där varje poäng måste in för bottenlaget Syrianska var Andrew Stadlers ledningsmål på Södertälje Fotbollsarena mycket viktigt. Amerikanen, som spelat i svenska klubbar som Landskrona BoIS och Östersunds FK, noterades för sitt femte mål denna säsong när han spräckte nollan och skickade hemmalaget till pausvilan i ledning. Under de resterande 45 minuterna som skulle avhandlas i Södertälje försökte givetvis Sällskapet att få till en forcering – som skulle leda till ett 1-1-mål. Göteborgarna lyckades dock aldrig att få in bollen bakom Dejan Garaca i Syrianska-målet och eftermiddagens möte slutade således med en uddamålsseger för hemmalaget.