TV: HBK tappade mark i toppen - föll mot Norrby på övertid

Halmstads BK ramlade i fjol ur allsvenskan och var inför den här säsongen tippat i toppen av tabellen - som tvåa av media och trea av tränarna - i superettan. I kväll behövde laget en seger borta mot Norrby för att hänga på AFC Eskilstuna i kampen om tredjeplatsen - men förlorade i stället mot Borås-laget på Borås Arena.

Norrby tog lite överraskande i den 36:e minuten ledningen i matchen. HBK-målvakten Malkolm Nilsson misslyckades med en passning och slog bollen till en motståndare vid mittplan, vilket gav hemmalaget ett bra anfall. Pontus Almqvist avslutade det läckert med att vrida upp bollen i det bortre krysset. Det var inte kvällens sista drömmål.

Adam Eriksson utökade i den 46.e minuten till 2-0 för Norrby med ett minst lika snyggt mål, då han långt utifrån pricksköt bollen in i bortre burgaveln. I andra halvlek blev det däremot ombytta roller - och HBK var i slutändan nära seger.

Gabriel Gudmundsson reducerade i den 66:e minuten till 2-1, medan Kosuke Kinoshita i den 80:e minuten kvitterade till 2-2. Därefter hade bollklubben flera chanser för ett ledningsmål - men var inte tillräckligt effektivt framför mål.

Det var hemmalaget, som i den 93:e minuten ordnade seger och tre poäng efter att Alen Krasnici fick sista ordet till 3-2 på Borås Arena.

- Det är en riktig lättnad att vi får med oss tre poäng när vi ändå leder med 2-0 eftersom att vi släpper in dem i matchen. De får både 2-1, 2-2 och nästan chans på 3-2, säger Alen Krasnici till C More.

- Det blir nästan en falsk säkerhet i laget, att man nästan är lite nöjd med 2-0 och spelar lite fegt i vissa situationer. Vi släppte in dem och det blir ofta så, men vi hade lite flyt och det är vi värda, fortsätter han.

HBK är därmed kvar på fjärdeplats i tabellen, men kan i morgon tappa ytterligare mark till AFC Eskilstuna på tredjeplats, som har en match mindre spelad i superettan.

- Det är fem, sex matcher kvar och vi ska kriga varje minut som går här och får sedan se hur långt det tar oss, säger HBK-målskytten Gabriel Gudmundsson till C More.

Norrby är kvar på niondeplats i serien.