TV: HBK tappade poäng igen - Ribery bakom Syrianskas sena kvittering

Halmstads BK tippas i år gå upp till allsvenskan. Men i dag tappade laget poäng för tredje matchen i följd. Syrianska vände 0-2 till 2-2 sent på Örjans vall.

Halmstads BK blev, under superettans upptaktsträff, tippat som seriesegrare i år med avancemang till allsvenskan 2019. Men efter premiärsegern mot Jönköpings Södra har det gått sämre med två raka förluster mot Örgryte och Brage - och i kväll jagade Hallandsgänget tre poäng mot Syrianska hemma på Örjans vall.

Då fick HBK en drömstart. Thomas Boakye gav redan i den tredje minuten laget ledningen i matchen och efter 21 minuter stod det 2-0 efter att Alexander Berntsson nickade in tvåan. HBK tryckte på framåt, men tappade lite oturligt in ett reduceringsmål innan halvtid, då Andreas Bengtsson fick bollen på sig och in i eget mål.

Halmstad såg även i andra halvlek ut att vara på väg mot första segern på tre matcher, men i den 85:e minuten kvitterade bortalaget. Franck Ribérys bror Steeven Ribéry stod för ett fint förarbete på högerkanten, skickade in bollen i straffområdet och fick se Matias Cahais slå till och göra 2-2. Det stod sig också matchen ut.

Halmstad och Syrianska har därmed nu båda fyra poäng efter de fyra inledande matcherna av säsongen i superettan.