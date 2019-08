TV: Heta känslor i ångestmötet - direkt rött kort och BP-tränaren uppvisad på läktaren

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

Fritiof Björkén kom sent in i en duell och fick rött kort.

Det gjorde Roberth Björknesjö irriterad – och BP-tränaren visades upp på läktaren.

- Det är ett tufft domslut, kommenterade Björn Hansén i C Mores sändning.