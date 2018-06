TV: HIF-back ordnade kryss med mersmak: "Var värda tre poäng"

Helsingborgs IF jagade under tisdagskvällen fjärde raka segern i serien mot Gefle, som senast föll med hela 5-1 mot Landskrona på bortaplan i superettan. Hemmalaget var därmed revanschsuget och inledde matchen bäst på Gavlevallen.

Nyförvärvet Erik Törnros hittade i den 38:e minuten rätt framför mål och sköt 1-0 till hemmalaget, hans första mål för säsongen. Laget fick därmed gå till halvtidsvila i ledning, men höll inte det särskilt långt in i andra halvlek.

- Vi sa bara att vi skulle fortsätta att köra på vår grej och att ha tålamod för då vet vi att chanserna kommer att komma. Vi visste även att vi hade Micke (Dahlberg) att slänga in i slutet och när vi spelade lite mer direkt, så vann han extremt mycket bollar och vi var väldigt nära, säger HIF-backen Carl Johansson till C More.

Darijan Bojanic visade i den 51:e minuten prov på en fin fot vid fasta situationer och serverade mittbacken Carl Johansson, som slog till på halvvolley till 1-1 och kvitterade i matchen. Helsingborg tryckte därefter på för ett ledningsmål, där Andri Runar Bjarnason var nära att hitta nätet, men brände sitt läge, samtidigt som Bojanic hade en frispark i stolpen i slutskedet. Det betydde i slutändan 1-1.

- Vi var jävligt nära att få in den i slutet och var värda tre poäng med tanke på våra chanser i slutet, säger Johansson.

Helsingborg är därmed placerat på fjärdeplats, men med en match mindre spelad än AFC Eskilstuna, Örgryte och Falkenberg ovanför i tabellen. Gefle är fortsatt kvar i botten av tabellen på 14:e-plats i superettan.

Se Johanssons 1-1-mål i spelaren ovan.