TV: HIF seriesegrare efter vändning - skyttekungen med dubbla mål

HIF och FFF var redan klara för allsvenskt spel nästa år inför slutomgången. Men vilket lag som skulle vinna serien var ovisst. Inför den sista omgången var Helsingborg en poäng före. Till slut var det aldrig något snack, och HIF tog hem seriesegern.

Helsingborg, med tre raka matcher utan seger, hade dock det tufft i den första halvleken mot Varberg. I den 36:e minuten rann MFF-lånet Teddy Bergqvist igenom och satte 1-0 för gästerna.

Men i den andra halvleken så visade HIF varför man vinner superettan och vände underläget till seger med 3-1. Knappt tio minuter in i halvleken kvitterade Markus Holgersson när han snyggt tog sig förbi en försvarare på kanten och vek in. Backen curlade, via en försvarare in 1-1 i bortre.

- Vad är det där för Ronaldinho-dribblingar?, kommenterade C Mores Mats Lilja.

Andri Runar Bjarnason slog sedan till med dubbla mål inom några minuter. Först med en tåfjutt efter ett fint anfall, och sedan på en retur. Islänningen gick därmed ifrån till vinst i skytteligan med sina 16 fullträffar.

HIF vann serien med fyra poäng, då Falkenberg föll mot Gais. Skillnaden mellan en första- och andraplats är cirka 700 000 - 800 000 kronor i prispengar.

I slutminuterna byttes målvaktsikonen Daniel Andersson, som slutar efter säsongen, in. 45-åringen gjorde därmed sina första minuter sedan april 2015.

Lagens startelvor:

HIF: Joelsson - Holgersson, Granqvist, Weberg, Eriksson - Abubakari, Bojanic - Moro, Jönsson, Svensson - Bjarnason.

Varberg: Svensson - Möller, Zackrisson, Modig, Bergman - Tran, Sadiku - Palmquist, Ayer Boya, Fofana - Bergqvist.