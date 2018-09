TV: HIF tappar i toppstriden efter kryss mot Gais - Falkenberg kvar i serieledning

På fredagen tog Falkenberg över serieledningen i superettan efter 3-2-seger mot Brage. På lördagen hade Helsingborg chansen att åter igen gå upp i topp när man ställdes mot Gais på bortaplan.

HIF skapade en del chanser inledningsvis men ledningsmålet dröjde. I slutet av första halvlek fick Skånelaget en frispark utanför straffområdet. Bollen lyftes in i straffområdet och Gais-målvkaten Damir Mehic skulle bara plocka ner bollen, men målvakten tappade bollen som träffade Andreas Granqvist. HIF-mittbacken knäade liggandes in bollen i det övergivna målet och ledning för Helsingborg.

- Det är nog första gången jag gjort mål liggande. Det känns som att han hänger ganska bra i mig. Jag hade en situation innan också, men mål är mål i alla fall. Det var skönt att få in den, sa Granqvist till C More efter målet.

Granqvist mål blev första halvleks enda, men i den andra kvitterade Gais. Calle Wede spelade fram Mahmoud Eid om satte dit kvitteringen med 20 minuter kvar av matchen. Anfallarens mål blev matchens sista och HIF fick bara med sig en poäng.

Falkenberg är därmed kvar i serietopp på bättre målskillnad än HIF.