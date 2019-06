TV: Imponerande insats av Västerås - krossade Dalkurd på bortaplan

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Efter en dyster form hos gästerna Västerås – med endast en vinst på de åtta senaste matcherna tog man tre välbehövliga poäng borta mot Dalkurd. För hemmalagets del innebar förlusten att det var den första på sex spelade matcher.

Gästerna Västerås fick en drömstart på matchen när man redan efter fem spelade minuter tog ledning. I efterdyningarna av en hörna ledde bollen fram till Ilir Berisha, som kunde styra in 0-1. Det dröjde däremot inte länge innan Dalkurds kvittering var ett faktum. Efter en fin passning av Rawez Lawan placerade Ahmed Awad, i misstänkt offsideläge, in hemmalagets utjämning. Intensiteten och underhållningsvärdet under resterande tid av den första halvleken var böljande när bägge lagen gick till halvtidsvilan med likaläge, 1-1.

I början av andra halvleken fick bortalaget återigen en pangstart. Bara några minuter efter att matchen blåsts igång på nytt lobbade Filip Tronét kyligt in 1-2 bakom Dalkurdkeepern Andreas Andersson. Västerås fortsatte med ett frejdigt anfallsspel och fick chansen på straffspark i den 62:a matchminuten. En chans som Boris Ljevar tog vara på genom att skjuta in utökningen, till bortasupportrarnas stora glädje. Trots att Dalkurd, efter att hemmaklacken skanderat Kerfala Cissokos namn, bytte in succéinhopparen var det Västerås som åter en gång utökade sin ledning. Efter ett fint inspel av Brian Span kunde nyförvärvet Samuel Leach få foten på bollen och sätta 4-1. Innan huvuddomare Mirza Kazic hann förkunna att matchen var slut utökade gästerna två gånger vilket innebar att slutresultatet skrevs till 6-1.

Bortasegern för Västerås innebär att man avancerar till en niondeplats i tabellen medan hemmalaget Dalkurd fortsatt återfinns på en åttondeplacering med två poäng ner till Västerås.