TV: J-Södra knappar in på topplagen - Book hjälte med sent segermål

Det var två lag i ganska olika situationer som ställdes mot varandra på Gamla Ullevi under tisdagen: hemmaspelande Gais hade inför drabbningen bara två poäng ner till sistaplacerade Falkenberg, samtidigt som motståndaren Jönköpings Södra hade sju poäng upp till Landskrona på allsvensk kvalplats.

Gais bottenstrid och J-Södras jakt på en topplacering till trots var det inget av lagen som lyckades få in någon boll i mål under den första halvleken. Alltså slutade de första 45 minuterna 0-0.

Under den resterande tiden av matchen i den andra akten var det länge mållöst mellan lagen. Men fajtens resultat skulle inte förbli 0-0 - det såg J-Södra mittfältaren Robin Book till, då han fick in det avgörande 1-0-målet. Fullträffen kom till efter fint passningsspel, där Book avslutade gästernas anfall med att distinkt skjuta in bollen från tämligen nära håll.

Efter uddamålssegern har nu Jönköpings Södra fyra poäng upp till laget på tredje plats i superettan-tabellen. Samtidigt har Gais fortsatt blott två poäng ner till tabelljumbon Falkenberg.