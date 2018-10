TV: JUST NU: Svensson placerar in 1-0 för HIF mot FFF

Inför söndagens seriefinal skiljer endast ett plusmål mellan ettan Falkenberg och tvåan Helsingborg i toppstriden. Med trean AFC sju poäng bakom skulle en seger räcka långt för att säkra avancemang till allsvenskan.

Helsingborg tog ledningen redan i den 16:e minuten. Bollen spelades in i straffområdet från höger och där stod Max Svensson som placerade in bollen på volley bakom Hampus Nilsson i FFF.

-Vi har snackay om det på träningar i veckan. Jag brukar komma in på "cutback"-ytan, men det finns en yta bakom den. Holgersson hittade den, så det var bara trycka in den, säger Svenssons om sitt mål till C More.

Lagens startelvor:

HIF: Joelsson – Holgersson, Granqvist, Weberg, Eriksson – Abubakari, Bojanic – Moro, Jönsson, Svensson - Wanderson

FFF: Nilsson, T. Karlsson, P. Karlsson, Englund, Joza - Söderström, Östlind, Carlsson, Björkengren - Pärsson, Egbuchulam

Se matchen i Sportkanalen och streamat på C More med start 17.30.