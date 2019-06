TV: Karim hattrickskytt när Halmstad vann stort - så gick det i dagens superettanmatcher

Halmstad - IK Frej 4-1 (2-0)

Efter två raka förluster låg täbylaget IK Frej inför kvällens mötet med Halmstad på negativ kvalplats. Muntrare var det i hemmalaget, som efter den tunga segern senast mot succélaget Mjällby lyfte i tabellen till en elfteplacering. Det var även Halmstad som började matchen bäst och tog även ledningen i 21:a minuten. Efter ett fint inlägg av Jesper Westerberg kunde Sadat Karim, tämligen enkelt, nicka in 1-0. Strax innan halvtid utökade samme Karim till 2-0 efter återigen en passning av Jesper Westerberg. I början av den andra halvleken fullbordade även ghananen sitt hattrick när han distinkt sköt in 3-0. Innan huvuddomare Granit Maqedonci förkunnade att matchen var slut han bägge lagen göra varsitt mål vilket gjorde att slutresultatet skrevs till 4-1.



Jönköpings Södra - Trelleborgs IF 2-0 (0-0)

Efter den mycket imponerande 3-1-vinsten senast mot succélaget Varberg ställdes J-Södra under eftermiddagen mot Trelleborg. I ett möte där hemmalaget under inledningen av matchen hade ett stort bollinnehav. Under de första 45 var det däremot gästerna Trelleborg som var närmast att spräcka nollan. Efter bara några minuter på matchuret blev Dennis Antwi fri, men en utrusande Frank Pettersson kunde rädda anfallarens avslut. Således slutande den första halvleken mållöst. Efter en tung press av hemmalaget i början av den andra halvleken kom till slut J-Södras ledningsmål. I den 57:e minuten avlossade brassen Fabio Gama ett skott utanför straffområdet, som tog på lagkamraten Alexander Jallow och gick in i mål. I den 80:e matchminuten utökade inhopparen Edin Hamidovic hemmalagets ledning, vilket gjorde att slutresultatet skrevs till 2-0.

Mjällby AIF - IK Brage 1-2 (1-0)

Innan poängtappet mot Brommapojkarna och förlusten senast i Halmstad hade hemmalaget Mjällby en imponerande svit med sju raka vinstmatcher. Således var man inför matchen mot Brage på en imponerande andraplats bakom serieledarna Varberg. Hemmalaget gjorde också matchens första mål i den 30:e minuten. Det var efter en riktig kanon av Mjällbys Mohanad Jeahze som man kunde gå till halvtidsvilan med en 1-0-ledning. I inledningen av den andra halvleken var däremot kvitteringen ett faktum. Detta efter att assistkungen Kristian Andersen placerat in 1-1 bakom Mjällbykeepern Carljohan Eriksson. Endast några minuter senare fullbordade Christian Kouakou vändningen och fastställde slutresultatet 2-1 efter ett vackert halvvolley-avslut.

IF Brommapojkarna - Örgryte IS 0-0

Trots att det var två lag med vilt skilda tabellplaceringar som drabbades samman på Grimsta IP under söndagen var det en spelmässigt jämn första halvlek. Det mållösa resultatet av första 45 speglade däremot inte matchbilden då det skapades flera kvalificerade målchanser. En av dem genom Carl Wede på frispark, som räddades av överliggaren. Även den andra halvleken slutade mållöst mellan Brommapojkarna och Örgryte när mötet på Grimsta slutade 0-0.