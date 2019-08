TV: Krisande Öster knep första segern på tre månader

Östers IF-GAIS 2-1 (1-1)

Hemmalaget Öster har haft en ruskigt svag säsong då man, inför kvällens möte, endast hade inkasserat en enda trepoängare på 17 matcher – vilket innebar att man låg sist med åtta poäng upp till säker mark ovanför kvalstrecket. Hemmalagets spel i den första halvleken visade dock att man borde återfinnas betydligt högre upp i tabellen. Ett stabilt spel kröntes med ett ledningsmål i den 35:e minuten då nyförvärvet James Keene kom högst upp på ett inlägg och nickade in 1-0. Repliken från gästerna väntade dock inte på sig då lagkapten Calle Nyström nickskarvade in utjämningen minuten senare. Tidigt i den andra halvleken återtog Öster ledningen efter att den ovana målskytten Fredrik Lundgren knoppat in 2-1, vilket också blev slutresultatet på Myresjöhus Arena.

Syrianska FC-Trelleborgs FF 2-2 (0-2)

En lyckad utlåning till Södertäljelaget Syrianska och ett framgångsrikt Afrikanskt mästerskap gjorde att KFF-anfallaren Lumala Abdu lämnade svensk fotboll för spel i egyptiska Pyramids FC. Det tunga tappet av den 22-årige anfallaren verkade visa sig i den första halvleken då gästerna gick till halvtidsvilan med ledning, 0-2. Först gjorde nämligen Erik Andersson öppningsmålet efter ett fint förarbete av Salif Camara Jönsson och sedan tåpajade Dennis Agyare Antwi in utökningen i ett mycket passivt Syrianska-försvar. Väl i den andra halvleken gav Andrew Stadler hopp till hemmapubliken då den före detta ÖFK-anfallaren nickade in reduceringen. I matchens 90:e minut kom även kvitteringen då Patrick Dyrestam fastställde slutresultatet 2-2 innanför straffområdet.

IK Frej-Västerås SK 1-1 (1-0)

Efter en rad misslyckade resultat tog Frej-styrelsen beslutet att sparka den dåvarande huvudtränaren Lukas Syberyjski och istället tog Hammarby-duon Pablo Pinones-Arce och Janne Mian över laget. Tränarskiftet verkade också få effekt omgående då lånet från just Bajen, Leo Bengtsson, placerade in öppningsmålet på Vikingavallen redan i den tionde matchminuten. Frej-försvaret lyckades hålla tätt under den första halvleken men i den 57:e minuten tvingades Täbylaget att kapitulera då Västerås Karwan Safari sköt in kvitteringen från straffpunkten. Ett mål som gjorde att mötet i Täby slutade oavgjort, 1-1.