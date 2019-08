TV: Kryss i ångestmötet - Johannessons mål räddade Öster-poäng

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

Under söndagen ställdes Brommapojkarna hemma mot Öster i ett rejält ångestmöte. Inför matchen låg BP näst sist medan Öster var jumbo.

BP tog ledningen i matchen efter knappa 40 minuters spel då Dusan Jajic placerade in ett avslut från straffområdeslinjen. Några minuter senare fick dock hemmalaget ett rött kort då Fritiof Björkén kom sent in i en duell. Roberth Björknesjö blev då minst sagt irriterad och blev uppvisad på läktaren.

Med en man mer tryckte Öster på framåt i andra halvlek och med en halvtimme kvar kunde David Johannesson näta från nära håll fram till 1-1, vilket också blev slutresultatet.

Att båda lagen fick med sig en poäng gör också att både BP och Öster avancerar varsin placering i superettan-tabellen.