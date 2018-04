TV: Lindberg slog till med vacker frispark: "Dusan var sugen - men var perfekt läge"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

Dusan Djuric var sugen.

Men Jonas Lindberg klev fram – och skruvade läckert in Gais kvittering på frispark.

- Skönt att sätta den, annars hade jag väl inte fått ta någon mer, säger han till C More.