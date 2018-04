TV: Ljungberg premiärhjälte för Gefle med vackert avgörande

Gefle segrade hemma på Gavlevallen i superettan-premiären mot Värnamo. Det efter ett sent avgörande.

I den första halvleken hände inte mycket i chansväg, men i andra skulle matchen ta fart.

En kvart tog Gefle ledningen. Jonas Lantto vann bollen på mittplan och satte av in mot straffområdet. Anton Kralj stod sedan för en fin löpning på vänsterkanten och spelade in bollen till Lantto som stötte in 1-0 i nättaket.

Värnamo kvitterade en kvart från slutet när Pär Cederquist glömdes bort lite i straffområdet och stötte in bollen från nära håll.

Fem minuter från slutet kom så avgörandet för Gefle. Christian Ljungberg fick bollen strax utanför straffområdet och curlade snyggt in 2-1.

Tre poäng i nye tränaren Johan Mjällbys seriedebut i Gefle.

Lagens startelvor:

Gefle: Strömberg - Johansson, Gussman, Zarkovic, Björkman, Kralj - Ljungberg, Lantto, Housni - Hjelte - Bergmark Wiberg.

Värnamo: T. Andersson - Maikkula, J. Andersson, Lissette, Winst - Randelovic, Achinioti Jönsson, Ask - Henningsson, Cederquist, Abdu.