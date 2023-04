TV: Mardrömsstart för HIF - föll mot nykomling

Efter förlusten (0-1) mot Östers IF i premiären var det ett småpressat Helsingborgs IF som gästade nykomligen Gefle IF på måndagen. Då blev det en ryckig första halvlek för Skånelaget.

Mittbacksparet Casper Widell och Thomas Rogne tvingades nämligen bryta matchen redan i första halvlek på grund av skador. Lägg därtill att HIF stundtals var rejält illa ute.

Gefle radade nämligen upp farliga chanser, bland annat missade Leo Englund ett helt öppet läge framför mål. Det var dock mållöst när lagen vandrade in till halvtidsvilan.

- Vi har väl en två-tre bra chanser som vi bör få utdelning på. Vi skapar en del och borde kanske ha med oss en boll, men det är bara att fortsätta för oss, sa Englund till Discovery+ i paus.

ANNONS

HIF-tränaren Mattias Lindström var allt annat än nöjd med sitt lags insats i första halvlek:

- Vi ska vara glada att det står 0-0 i halvlek och att vi lever fortfarande. Vi bjuder inte upp till kamp och de får göra lite vad de vill med oss där ute, känns det som, sa han.

Helsingborg spelade upp sig i andra halvlek och tog tag i matchbilden. I slutskedet var man dessutom nära att ta ledningen när Rasmus Jönsson bröt igenom i straffområdet, men det efterföljande avslutet gick i ribban.

Inget mål där - i stället kom en kalldusch en stund senare.

I 80:e minuten tog nämligen Gefle ledningen. Inbytte Antonio Yakoub nådde då högst på ett inlägg och nickade in 1-0 - vilket blev slutresultatet. Det betyder att nykomlingen står på maximala sex poäng efter två omgångar.

Tyngre är det för HIF, som nu har två raka förluster i superettan.

ANNONS

- Typ som förra matchen. Helt okej första 20 minuterna i första halvlek. Sedan blir det fram och tillbaka. Därefter får de ett pissmål de sista tio minuterna precis som i förra matchen. Det är inte okej, säger HIF:s Frederik Holst till Discovery+ efter slutsignal.

- Jag tror att jag får ta på mig deras mål. Det var inte tillräckligt bra av mig i markeringsspelet. Dåligt.

Startelvor:

Gefle IF: Wallinder - Håkansson, Rauschenberg, Persson - O. Lundin, A. Lundin, Edqvist, Aspgren, Ranera - Y. Rafael, Englund.

Helsingborgs IF: Joelsson - Holst, Widell, Rogne, Bengtsson - Hellborg, Gigovic - Jönsson, Acquah, Ring - Al Hamlawi.