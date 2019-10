TV: Mjällby på väg mot allsvenskan – vände mot Öster

Mjällby är nu nära uppflyttning till allsvenskan. Nykomlingen vände under lördagen mot Öster till 3-2.

Efter en tyngre period har Mjällby under de senaste matcherna hittat tillbaka till vinnarspåret. Vändningen mot Öster under lördagen visade på både stark vilja och kämpaglöd men också att man bibehåller sin, på senare tid, fina form.

Hemmalaget Mjällby inledde mötet på Strömvallen allra bäst när man flera gånger om hittade fram till augusti-förvärvet från grekiska OFI Kreta - Eric Persson. Efter lite mer än halvtimmen spelad var det dock gästerna Öster som spräckte nollan. En utsökt djupledsboll från ytterback Oliver Silverholt hittade Mattias Pavic - som i sin tur sköt in öppningsmålet i Sölvesborg.

Men knappt en minut och 30 sekunder senare var det boll i nät åt andra hållet, då Mjällby kvitterade. Ett fint förarbete av Joel Nilsson ledde till att Bubacarr Jobe kunde få ett fint läge att placera in utjämningen - vilket han även gjorde när första 45 slutade lika på ett.

- Jag var på rätt plats under rätt tidpunkt och Joel (Nilsson) stod för en briljant framspelning till mig, sa Jobe till C More i halvtid.

Efter en inte så chansrik inledning på den andra halvleken tog Jobe tag i saken på egen hand. Gambianen inledde sin klassaktion med att först sno åt sig bollen och sedan fördela den vidare till anfallskollegan Eric Persson. Efter att Persson transporterat bollen passade han till Joel Nilsson som i sin tur mycket behärskat placerade in bollen i nät. Glädjen hos hemmapubliken gick verkligen inte att ta miste på. Trivsamt för Sölvesborgspubliken var också att deras Mjällby lyckades håll undan och vinna när slutresultatet skrevs till 3-2.

Mjällby tog därmed ett rejält kliv mot allsvenskt spel 2020, då superettan-nykomlingen nu toppar tabellen med fyra poäng ner till Jönköpings Södra på tredjeplats i tabellen med tre matcher kvar att spela. För Öster är läget värre, då det klassiska laget är fortsatt nästjumbo i serien med fem poäng upp till Gais på säker mark.

Härnäst väntar Västerås på bortaplan för Mjällby på Solid Park Arena den 19:e oktober. Öster vänder istället hem då man ställs mot Syrianska i ett otroligt viktigt bottenmöte.