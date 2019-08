TV: Mjällby upp i serieledning efter drömmål - här är alla resultat i superettan

Trelleborg – Brommapojkarna 1-1 (0-0)

Matchen mellan Trelleborg och BP var mållös i lite mer än 70 minuter. Då tryckte TFF:s Sebastian Ohlsson i väg ett tungt skott från distans och borrade in bollen i nätmaskorna. Brommapojkarnas svar kom tre minuter från slutet. Oskar Fallenius drev in från vänsterkanten och utmanade in i banan. Inne i straffområdet gick han på avslut, ett skott som styrdes av en försvarare och gick in i mål. Domarna diskuterade en möjlig offside, då en BP-spelare stod i skottlinjen när skottet gick, men bedömde att han inte påverkade spelet tillräckligt. Matchen slutade 1-1 och lagen delade på poängen.

Gais-Mjällby 1-2 (0-0)

Gais tog emot Mjällby och gick upp i ledningen i den andra halvleken. Vid ett längre inkast kom bollen in igen och efter ett missat avslut fick Måns Seabbö helt fritt läge att rulla in bollen. Men Mjällby, tvåa i tabellen inför omgången, vände snart. Bara fem minuter senare tog nyförvärvet Erik Pärsson in bollen i straffområdet och vände bort ett par försvarare innan han tryckte in bollen i nätet. 2-1 blev kom även det inom kort, när Joel Nilsson spelade bollen till Bubacarr Jobe. Mittfältaren drog till direkt från distans och skruvade bollen via ribban och in. Ett riktigt drömmål som gav Mjällby seger, vilket för att Blekingelaget går upp i serieledning.

Västerås-Örgryte 2-0 (1-0)

Örgryte har skuggat toppen hela säsongen men hade en tung eftermiddag i Västerås. Hemmalaget tog ledningen efter 25 minuter när man slog till blixtsnabbt vid ett kontringsläge. Petar Petrovic spelade bollen tvärs framför mål till Filip Tronet, som tryckte in bollen för 1-0. 2-0 kom i andra halvleken när Emil Skogh fick bollen i straffområdet. Där kunde han vände bort en försvarare och lyckades från snäv vinkel få in bollen bakom Fredrik Andersson. Den dåliga eftermiddagen slutade inte där för Öis, som även fick Simon Nilsson utvisad i slutet efter en dispyt med en motståndare, där Nilsson riktade en eftersläng mot motståndaren.

Brage-Öster 5-1 (1-1)

Den tunga trenden fortsätter för Öster. Mot Brage föll laget ihop fullständigt i den andra halvleken, efter att det var lika i paus, och förlorade stort med 5-1. Läs mer om matchen här.