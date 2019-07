TV: Mjällby vann toppmötet efter straffmål på stopptid - så gick det i lördagens superettan-matcher

Foto: C More

IK Brage - Mjällby AIF 1-2 (0-1)

Två lag som sannerligen imponerat i årets superetta ställdes under lördagen mot varandra. Inför eftermiddagens toppmöte låg Borlängelaget Brage på en tredjeplats och Milos Milojevic Mjällby på en sensationell andraplacering. Det var också Milojevic mannar som – efter ett böljande spel där bägge lagen hade sina chanser – tog ledningen i matchen. På passning från Bubacarr Jobe kunde ingen mindre en debutanten Michael Omoh prickskjuta in 0-1 från snäv vinkel. Därav vann gästerna den första halvleken med uddamålet. Tio minuter in i den andra halvleken tappade dock Mjällby sin ledning då Jesper Gustavsson nickat in bollen i eget mål. När nog många trodde att matchen skulle sluta oavgjort fick bortalaget en straff – som Mohanad Jeahze kunde skjuta in och skickade således tre poäng till Mjällby från Domnarvsvallen.

Gais- Syrianska FC 0-1 (0-0)

Sedan tränarskiftet där huvudtränare Bosko Orovic fick silkessnöret har Makrillarna Gais vunnit två raka matcher. Senaste gången det hände var i Svenska Cupen i samband med “skrivbordssegern” över Blåvitt. I den första halvleken var det däremot bortalaget Syrianska som var närmast att ta ledningen när man hade ett tydligt kommando i matchen men Södertäljelaget kom inte till så värst många farliga målchanser. Efter gästernas övertag i den första började Gais resterande 45 på ett betydligt bättre sätt men ologiskt nog var det Syrianska som gjorde matchens första mål. Efter ett fint inlägg av Dida Rashidi kunde Andrew Stadler – helt fri vid den bortre stolpen – nicka in 0-1. Under resterande tid av den andra halvleken försökte Gais-spelarna få till en kvittering men matchen slutade med bortaseger.

Trelleborgs FF - IK Frej 1-0 (0-0)

Senast det begav sig tog Trelleborg – efter tre raka förluster – en tung tvåmålsseger mot krislaget Öster på Myresjöhus Arena. Gästerna Frej bröt även dem en negativ trend då man tog sin första poäng på fyra matcher. Att den första halvleken således var relativt jämn överraskade, med tanke på vad jag nämnde tidigare, nog inte särskilt många. Bägge lagen hade sina chanser men ingen av dem resulterade i något mål när första 45 slutade mållöst. Även den andra halvleken såg länge ut att sluta mållös men i den 88:e minuten bröt Salif Camara Jönsson sin måltorka när han nickade in 1-0 efter ett mycket precist inlägg av Anton Tideman. Således kunde TFF inkassera en mycket tung seger i bottenstriden.

Norrby - Östers IF 3-1 (1-0)

Boråsarna Norrby befann sig inför eftermiddagens möte i en negativ trend då man förlorat sina tre senaste matcher och utöver det endast vunnit en av de sex senaste drabbningarna. Under eftermiddagen kom däremot en välbehövlig seger för det numera sjätteplacerade superettanlaget. I slutskedet av den andra halvleken tog man först ledningen då Öster-keepern inte lyckades rädda sin egen retur och istället kunde Robin Strömberg nicka in öppningsmålet på Borås Arena. I den andra halvleken utökade hemmalaget till 2-0 genom måltjuven Richard Yarsuvat och sedan gjorde även Abdelrahman Saidi, några minuter efter sin ramträff, 3-0. Assisterade gjorde målskytten från den första halvleken Robin Strömberg. Innan huvuddomare Fredrik Hansson förkunnade att matchen var slut hann Östers Simon Helg reducera och Norrby vann med slutsiffrorna 3-1.

Jönköpings Södra IF - Degerfors IF 0-1 (0-1)

Andreas Brännströms Jönköping började matchen nästan exemplariskt bra när man skapade fina målchanser och förde spelet mycket kontrollerat. Som det ofta kan bli växte gästerna Degerfors alltmer in i matchen och det var även dem som gjorde det första målet. I den 18:e minuten kontrade Marcus Astvald på egen hand och vek in i banan för att sedan skjuta bollen via hemmaförsvarare och in i mål. I och med det målet gick bortalaget till halvtidsvilan med en uddamålsledning. Det dröjde däremot inte länge innan kvitteringen från hemmalaget kom i den andra halvleken. Det var på hörna från Amir Al-Ammari som Daryl Smylie skarvade in utjämningen bakom Ismael Diawara i bortamålet. Med tio minuter kvar av matchen hade Edin Hamidovic chansen att bli matchhjälte från straffpunkten men målkungen missade läget från elva meter och matchen slutade istället oavgjort, 1-1.