TV: Mjällbys succé - bärgade sjunde raka segern

Halmstad - Västerås SK 0-0

En, sedan lång tid, utsatt ekonomi fick en välbehövlig skjuts tidigare i veckan efter att Halmstadstalangen Gabriel Gudmundsson lämnat för spel i holländska Groningen. I matchen mot Västerås kan man inte påstå att hemmalaget saknade Gudmundsson, spelmässigt i alla fall. Det var nämligen ett hemmalag som producerade många högkalibriga målchanser men Västeråsmålvakten Anton Fagerström såg till att första 45 slutade mållöst. Trots att hemmalaget hade ett tydligt övertaget i den andra halvleken lyckades man inte förvalta spelövertaget till faktiska mål. Således slutade lördagens möte på Örjans Vall oavgjort, 0-0.

Mjällby AIF - Jönköpings Södra 1-0 (0-0)

Hemmalaget Mjällby har trotsat alla kritiker och imponerat stort med 21 inspelade poäng och en andraplats bakom sensationslaget Varberg. Jönköping har, liksom hemmalaget, växlat upp på senaste tiden och hade inför dagens möte tre raka segrar. Under matchens första 45 minuter var det inget av lagen som imponerade särskilt mycket offensivt utan det var defensiven som stod stark när den den första halvleken förblev mållös. I en andra halvlek, som nog dem flesta trodde skulle sluta mållöst, klev hemmalagets Jacob Bergström fram, i den 88:e minuten, och serverade Ottar Magnus Karlsson som kunde forcera in ledningsmålet. Ett mål som också blev matchens sista.

Degerfors IF - IK Frej 2-3 (1-1)

Under flera säsonger har Täbylaget IK Frej räddats kvar med näsan precis över vattenytan. I årets upplaga av superettan har man, liksom föregående år, startat oroväckande och ligger på 13:e plats, tre poäng ifrån jumboplacerade Brommapojkarna. Trots den oroväckande säsongsinledningen var det bortalaget som tog ledningen. Efter tio minuters spel hittade bollen fram till en fristående José Vitor dos Santos Silva som enkelt kunde lägga in gästernas ledningsmål. Drygt tio minuter senare var det återigen boll i nät. Den här gången till hemmalagets favör efter att skyttekungen Erik Björndahl nätat från straffpunkten. I början på den andra halvleken återtog gästerna ledningen efter att Melvin Frithzell kommit fri och placerat in ledningsmålet. Innan domare Adam Ladebäck förkunnade att matchen var över hann samme Frithzell utöka gästernas ledning och Degerfors Oliver Ekroth reducera till 2-3, vilket också blev slutresultatet.

Norrby IF - Dalkurd 0-0

Under söndagseftermiddagen drabbade de succéartade nykomlingarna Norrby samman med ett Dalkurd som inkasserat två raka segrar. Trots att det var två lag, med god form, som drabbades samman på Borås Arena kan man inte påstå att spelet var sprudlande. Därav när gick man till halvtidsvilan med 0-0. Även matchens andra halvlek bjöd på mycket få målchanser där Dalkurds Ahmed Awad var närmast att hitta nät efter ett avslut i virket. Således slutade resterande 45 mållösa vilket innebar att det blev delad pott och 0-0 mellan tredjeplacerade Norrby och åttaplacerade Dalkurd.