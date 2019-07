TV: Nyförvärvet fixade efterlängtad Gais-seger - så gick det i lördagens superettan-matcher

Degerfors IF - GAIS 0-1 (0-1)

Efter den senaste tidens kräftgång och förlust hemma mot Dalkurd med 1-5 valde Gais-ledningen att sparka huvudtränare Bosko Orovic. Degerfors å andra sidan föll borta mot sensationslaget Varberg med uddamålet. Inför omstarten hade gästerna värvat den brasilianske anfallaren Paulo Marcelo Souza Alves. Och vilken start han fick i sin debut. Efter 33 spelade minuter gjorde nyförvärvet matchens första mål vilket gjorde att gästerna kunde gå till halvtidsvilan med en uddamålsledning. I den andra halvleken kämpade hemmalaget för att få till en kvittering men Gais höll undan och kunde efter målet i den första halvleken inkassera tre mycket efterlängtade poäng.

Dalkurd - Varbergs BoIS 1-0 (1-0)

En mindre formsvacka med två matcher utan seger följdes upp med en 1-0-vinst på hemmaplan mot Degerfors för tio dagar sedan. I omstarten mot Dalkurd fick man däremot en mardrömsstart efter fem spelade minuter. Då tog nämligen hemmalaget ledningen på straffspark efter ett säkert avslut från 19-årige Kerfala Cissoko. Avsaknaden av skyttekungen Astrit Seljmani visade sig verkligen för bortalaget då man hade svårt att skapa några farliga målchanser när den första halvleken slutade med Dalkurd ledning, 1-0. I den andra halvleken skapade inte heller Varberg särskilt många högkalibriga målchanser när Nahom Girmai Netabay var närmast med en frispark i kryssribban. Matchen slutade således med en uddamålsvinst för hemmalaget på Gavlevallen.

Brommapojkarna - Norrby IF 3-1 (0-0)

Under lördagen ställdes jumboplacerade Brommapojkarna, som hittills har haft en usel säsong, mot Boråslaget och sjätteplacerade Norrby. Trots skillnaden i tabellplacering var det inget av lagen som tog något väldigt tydligt kommando i matchen när det inte heller skapades särskilt många kvalificerade målchanser. Den första halvleken slutade således mållöst, 0-0. Det var istället under resterande 45 minuter som det blev ordentligt nätrassel. I den 63:e minuten gjorde först Albin Linnér, brorsa till AIK-målvakten Oscar med samma efternamn, matchens första mål. Drygt tio minuter senare kvitterade däremot Richard Yarsuvat till 1-1 efter att ha nickat in bollen via stolpen och in i mål. Inte långt därefter återtog Brommapojkarna ledningen genom mittfältaren Dusan Jajic. Innan huvuddomare Kastriot Gerxhaliu förkunnade att matchen var slut hann inhopparen Eric Johana Omondi dessutom fastställa slutresultatet 3-1.

Syrianska FC- IK Brage 0-2 (0-0)

Syrianska, med en 12:e plats i tabellen, tog en mycket tung seger i bottenstriden mot Trelleborg senast på Vångavallen. Det var dock Brage som skapade flest chanser i den första halvleken men hemmalaget var verkligen inte ofarliga dem heller när första 45 förblev mållösa på Södertälje Fotbollsarena. I den andra halvlekens 57:e minut spräckte också gästernas tvåmålsskytt från den senaste matchen, Christian Kouakou, nollan. Det efter att anfallskollegan Anton Lundin nickat fram Kouakou som i sin tur kunde stöta in ledningsmålet från nära håll. I den 81:a minuten fick assistläggaren till Brages ledningsmål, Anton Lundin, rött kort efter att ha fått sitt andra gula efter en rätt ful tackling mot Syrianskas Ammar Ahmed. I den 93:e minuten kunde däremot Brage med tio man fastställa slutresultatet 0-2 efter ett kliniskt avslut av inhopparen Jonathan Morsay.

IK Frej - Örgryte IS 1-1 (0-0)

Efter en formsvacka i månadsskiftet April-Maj har Örgryte lyft och det med besked. Vinst i fyra av de fem senaste matcherna har lett till en, inför kvällens möte, fjärdeplats med känning på kvalplatserna till nästa års Allsvenska. Göteborgarna fick även en smakstart på matchen när man redan i den fjärde minuten tog ledningen. Efter att Frejkeepern Jonas Olsson kommit ut galet på en långboll från gästerna kunde Örgrytes Gustav Ludwigson påpassligt sno åt sig bollen och skjuta in 0-1 utanför straffområdet. Ett mål som gjorde att ÖIS kunde gå till halvtidsvilan med en uddamålsledning. I den andra halvlekens 68:e minut kom kvitteringen från hemmalaget. Efter en fin framspelning från Leo Bengtsson kunde anfallaren José Vitor dos Santos Silva säkert skjuta in 1-1. Ett resultat som höll sig matchen ut när mötet på Vikingavallen slutade lika på ett.