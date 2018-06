TV: Öis fortsatt obesegrat hemma - men tränaren missnöjd: "Känns skitsurt"

Det spelades seriefinal i superettan under söndagen då Örgryte tog emot Falkenberg på Gamla Ullevi. Öis, som så här långt in på säsongen inte förlorat på hemmaplan, såg länge ut att gå mot noll poäng. Robin Östlind placerade nämligen vackert in ledningsmålet efter Chisom Egbuchalams fina klack-passning efter en knapp timmes spel.

Örgryte tryckte därefter på för en utjämning och i matchens 87:e minut kom den också. Filip Almström Tähti höll sig framme på ett inlägg vid den bortre stolpen efter ett vackert Öis-anfall och på volley rakade han in slutresultatet.

Öis-tränaren Thomas Askebrand var dock inte nöjd.

- Det känns skitsurt om jag ska vara riktigt ärlig. Det är klart, de leder med 1-0 och man borde kanske vara glad att vi kvitterar, men sett över 90 minuter så är det fruktansvärt jobbigt. Både spelmässigt och chansmässigt är vi klart mycket bättre, säger han till Göteborgs-Posten.

- Det kändes nästan som att det var ett lag på planen. Sedan har de någon bra period vid målet i andra halvlek, men jag tycker inte att de är i närheten sett över 90 minuter.

I spelaren ses höjdpunkterna från matchen.