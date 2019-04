TV: Öis-spelaren sågar insatsen - och sig själv: ”Helt värdelös”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

2-0-förlust mot Västerås. Då toksågade Öis-spelaren Gustav Ludwigson sig själv och laget. - Jag är helt värdelös, sa han till C More efter matchen.

Västerås vann under fredagen mot Örgyte med 2-0 på Ullevi efter att Brian Span och Karwan Safari gjort VSK:s mål. Därmed var Öis svit på fyra matcher i följd utan förlust till ända. En som inte var nöjd med hur laget, eller han själv presterade, var Öis-spelaren Gustav Ludwigson.

- Bedrövligt. Vi är helt under isen hela andra halvlek. Jag tycker vi har koll på dem i första, sedan får de ett mål jag inte tycker de inte förtjänar. Jag är helt värdelös själv och vi gör en bedrövlig insats, sa han till C More efter matchen.

C More: Vad var det som saknades?

- Vi vinner inga andrabollar och inga förstabollar för den delen heller. Det är grunderna, man måste springa mer och vinna fler dueller. När man inte gör det blir det svårt.

