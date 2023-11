TV: Öster bortaslog ÖFK - hämtade in i kampen om kval

Efter att Utsiktens BK tappat poäng hemma mot Gefle IF under fredagskvällen hade Östers IF ett guldläge att hämta igen poäng i kampen om kvalplatsen till allsvenskan. Det när man gästade Östersunds FK på Jämtkraft Arena under lördagseftermiddagen.

Den chansen skulle också smålänningarna passa på att ta.

Redan i den 19:e minuten tog Öster ledningen på hörna genom Ivan Kricak. Tätt därefter, i den 29:e minuten, utökade man även sin ledning. Återigen på hörna men denna gång var det skytteligaledaren Jesper Jonasson Westermark som noterades för målet.

Med tio minuter kvar att spela reducerade Östersund genom Malcolm Stolt till 1-2. Men det skulle bli matchen sista.

Öster vann med 2-1 och flåsar nu Utsikten, på kvalplats, i nacken. Inför sista omgången placerar sig Öster en poäng bakom Utsikten, och i sista matchen möter Utsikten topplaget Gais medan Öster möter bottenlaget Gif Sundsvall.

- Det är riktigt skönt, säger Östers Adam Bergmark Wiberg till Discovery+.

- Det var en lång resa upp och nu har vi känn på det igen. Man får göra jobbet hela tiden och slutföra en sådan här match, där det är mycket slit och svåra förutsättningar. Vi gjorde det bra och fick med oss tre poäng.

Startelvor:

Östersund: Keita - Weilid, Rask, Mazur, Adjoumani - Pinheiro da Silva, Sporrong - Österholm, Marklund, Musolitin - Kabuye.

Öster: Lundahl Persson - Thórisson, Hedlund, Kricak, Bergquist - Herdonsson, Kusu - Mörfelt, Kozica, Bergmark Wiberg - Jonasson Westermark.