TV: Öster föll mot Degerfors – jätterysare mot Frej att vänta i sista omgången

Frejs sena seger mot Norrby under fredagen satte press på övriga bottenlag i superettan – bland annat Öster.

Smålänningarna reste till Degerfors och Stora Valla för att försöka ta sig upp från nedflyttningsplatsen som de petades ner till under fredagen.

Gästerna fick dock en tung start på matchen och efter 20 minuter kunde Marcus Astvald ge hemmalaget ledningen, framspelad av Jacob Ortmark. 1-0 stod sig sedan halvleken ut innan superettans skyttekung skulle presentera sig i den andra halvleken.

20 minuter in på andra halvlek kom även 2-0, Erik Björndahl nådde högst på Christoffer Wiktorssons inlägg och gjorde därmed sitt 18:e mål för säsongen – med det gick han upp i ensam skytteligaledning i superettan.

Öster var aldrig riktigt nära att hämta upp 2-0-underläget utan fick resa hem till Småland med noll poäng.

Och nu väntar en jätterysare i superettan. Öster, som efter 29 spelade omgångar, placerar sig näst sist tar emot Frej hemma i den sista omgången – ett Frej som är tre poäng före smålänningarna.

Övriga bottenlag i superettan spelar den 29:e omgången under söndagen och måndagen. Brommapojkarna tar under söndagen emot Varberg och Syrianska gästar under måndagen Mjällby.

