TV: Öster föll mot Östersund trots manövertag - Sinyan utvisad efter skallningsrörelse

Östers IF hade fått en smakstart på superettan 2023. Inför lördagens möte med Östersunds FK på Visma Arena hade man vunnit samtliga fyra matcher man spelat. Gästerna, Östersund, hade vunnit två matcher och spelat oavgjort i två.

Under den första halvleken på mötet var det ett tydligt övertag till Öster. Hemmalaget var spelförande, skapade flest chanser och i den 23:e minuten var man ytterst nära att ta ledningen. Manasse Kusu drog till med ett skott som träffade insidan av stolpen och på returen var Månz Berg framme. Men avslutet gick över.

Fem minuter innan halvtidsvilan skulle hemmalaget bli en man mer på planen. Efter en stökig situation mellan Östers Adam Bergmark Wiberg och Östersunds Mansour Sinyan. Sinyan rev ner Bergmark Wiberg, som såg ut att rikta en eftersläng mot Sinyan.

ANNONS

De bägge lagen hamnade i luven på varandra och mitt i folksamlingen föll Östers Sebastian Hedlund till marken. Anledningen? På reprisbilderna går att se att Sinyan riktade en skallningsrörelse mot Hedlund som föll till markering. En handling som resulterade i rött kort för Sinyan.

- Jag såg inte riktigt vad som hände, jag gick bara därifrån, säger Adam Bergmark Wiberg till Discovery+ i halvtid och svarar på om han gav en eftersläng på Sinyan i situationen:

- Det är klart att jag inte vill ha honom över mig. Så jag försöker få bort honom. Sedan får man diskutera eftersläng hit och dit. Men han är ju på väg ovanför mig,

Östersunds anfallare Sebastian Karlsson Grach tyckte inte att det var rätt att hans lagkamrat fick syna det röda kortet.

- Jag tycker inte att det är ett rött kort alls. Det är en fysisk sport det här. Det händer saker när man går in och tjafsar lite. Jag tycker inte alls att det är rött kort, säger han till Discovery+ och svarar på vad han tycker att situationen borde renderat i:

ANNONS

- Ett prat med honom. Ett gult kanske. Jag vet inte, jag tycker inte att det är ett rött i alla fall.

I den andra halvleken tryckte Öster på för ett ledningsmål. Östersund hade egentligen bara ett läge i den andra halvleken, när Cesar Weilid prickade ribban med en yttersida från distans.

Men under Östers slutforcering stack Östersund upp och AIK-lånet Calvin Kabueye bröt sig in i straffområdet från vänsterkanten. Han hittade Kroon som sköt via en Öster-försvarare och ställde Miloje Prekovic i Öster-målet. 1-0 var ett faktum och det blev även slutresultatet.

Efter fyra raka segrar åkte Öster på sin första förlust denna säsong.

Startelvor:

Öster: Prekovic - Herdonsson, Berg, Hedlund, Sigurgeirsson - Hauksson, Kusu - Rodic, Söderberg, Bergmark Wiberg - Westermark.

Östersund: Keita - Johnsson, Weilid, Rask, Mazur, Adjoumani - Kroon, Sinyan, Brendon, Amatkarijo - Karlsson Grach.