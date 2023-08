TV: Öster hakar på Gais i jakten om superettans kvalplats - bortaslog Trelleborg

Gais satte press på Östers IF i superettan när man under fredagskvällen hemmaslog AFC Eskilstuna med 3-0. Göteborgarna tog ett litet grepp om kvalplatsen i superettan, vilket tog dem tre poäng framför Öster i tabellen såvida inte smålänningarna besegrade Trelleborgs FF under söndagen.

Men den skulle inte Öster låta hända. Redan efter fyra minuter tog man ledningen mot TFF på Vångavallen genom Jesper Westermark och efter elva minuter hade man utökat genom Vladimir Rodic.

Trelleborg gav matchen något utav en nerv när Henry Offia reducerade till 2-1 i den 91:a minuten men bara fem minuter senare fastställde Ahmed Bonnah slutresultatet 3-1.

Öster placerar sig nu på fjärde plats i superettan med 33 poäng, lika många som Gais som placerar sig som trea på kvalplatsen.

Startelvor:

Trelleborg: Kristensen - Godwin, Stenmark, Andersson, Bodvarsson - Björkqvist, Hallberg, Brkic - Dickman, Bohman, Offia.

Öster: Prekovic - Herdonsson, Berg, Hedlund, Sigurgeirsson - Ljung, Kusu - Rodic, Söderberg, Bergmark-Wiberg - Westermark.