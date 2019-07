TV: Öster lyckades inte vända trenden - trots tränarbytet

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Efter bara en seger på de 16 inledande matcherna i superettan sparkade Östers IF huvudtränaren Christian Järdler. Nya tränare blev Denis Velic (tidigare assisterande tränare under Järdler och spelare i Öster) samtidigt som Karl-Gunnar Björklund (tidigare assisterande tränare i Öster) kom in som en "ny resurs i ledarstaben kring A-laget".

Men tränarbytet gav ingen effekt när Velic och Björklund ledde laget för första gången mot Syrianska under onsdagen.

Öster tog annars ledningen i matchen i Södertälje. Carl Johansson avancerade in i straffområdet och försökte hitta en lagkamrat. Men inspelet tog på Syrianskas Martin Falkeborn och in i mål.

I den andra halvleken utjämnade Syrianska precis efter halvtid. Martin Falkeborn skickade in bollen från höger och Beneyam satte dit 1-1.

Båda lagen hade därefter chanser att göra ytterligare mål, men matchen slutade oavgjort.

Öster är därmed fortsatt tabelljumbo och smålänningarna har inte vunnit sedan den 5 maj. Syrianska är tolva i superettan.