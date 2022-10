TV: Öster tappade 2-0-ledning - självmål gav Öis en poäng

Östers IF jagar direktuppflyttning till allsvenskan, och har under senaste tiden satt press på Halmstads BK och IF Brommapojkarna i toppen av tabellen. Under lördagen hade Smålandslaget chans att närma sig ytterligare, men tappade 2-0 till 2-2 mot Örgryte.

Redan i den nionde minuten slog Manasse Kusu till med ett drömmål till 1-0, och 20 minuter senare utökade Marc Rochester Sørensen till 2-0. Sedan vände matchen.

Örgryte kom igång och i den 38:e minuten reducerade Isak Dahlqvist innan Öster-backen John Stenberg slog in ett inspel i eget mål efter runt 60 minuters spel till likaläge på Visma Arena. Öster lyckades därefter inte få in ett segermål, och matchen slutade 2-2 i Småland.

ANNONS

- Det var svårspelat, mycket långbollar, dueller och fajt hela matchen. Det var inte något spel från något av lagen egentligen. De höll i lite boll, men det var i backlinjen. Det är tråkigt att förlora en 2-0-ledning till 2-2. Det är synd, säger Öster-forwarden Adam Bergmark Wiberg till Discovery+.

Öster är på tredje plats med fyra poäng upp till tvåan Halmstads BK och med fem poäng upp till BP i serieledning i superettan. HBK och BP har en match var färre spelad.

Örgryte är i sin tur på elfte plats i superettan.