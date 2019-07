TV: Östers kräftgång fortsätter - så gick det i dagens superettan-matcher

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Östers IF - Trelleborgs FF 0-2 (0-1)

Hemmalaget Öster har haft en mycket tung säsong och parkerade inför kvällens möte med Trelleborg, som även dem är indragna i bottenstriden, på en sista plats i tabellen med elva inspelade poäng. Gästerna fick en fin start på matchen då man i den 16:e minuten spräckte nollan. Det var efter en tilltrasslad situation som bollen, efter en nickpassning av Erik Andersson, kom fram till Sebastian Ohlsson som i sin tur sköt in 0-1. Hemmalaget tryckte på för en kvittering men Trelleborg försvarade sig bra när den första halvleken slutade med bortaledning. Under resterande 45 minuter fortsatte hemmalaget att skapa en hel del chanser men det var Trelleborg som punkterade matchen med 0-2 i den andra halvleken av Erik Andersson. En tvåmålsledning som gästerna lyckades försvara matchen ut.

Mjällby AIF - Halmstad 2-0 (1-0)

Efter en mindre formsvacka vann trean Mjällby mot Frej innan superettans sommaruppehåll med uddamålet på Vikingavallen. Gästerna Halmstad hade också, inför eftermiddagens match, gått starkt och lyft från botten med tre raka segrar under nye tränaren Magnus Haglund. Gästerna skapade också mest under den större delen av den första halvleken men det var hemmalaget som i den 38:e minuten gjorde matchens första mål. Trots en snäv vinkel kunde ytterbacken Mohanad Jeahze fräckt skjuta in 1-0 på frispark till hemmapublikens stora glädje. I den andra halvleken hade bägge lagen sina chanser men det var Mjällby som utökade sin ledning genom anfallaren Jacob Bergström. Därefter kunde hemmalaget hålla undan och vinna matchen med 2-0.