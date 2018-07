TV: Se Moros drömmål i seriefinalen: "Blir stum"

Helsingborgs talangfulle ytter Mamudo Moro spelade i eftermiddag från start i seriefinalen mot Falkenberg på Falcon Alkoholfri Arena. Han fick i första halvlek se Skånelaget släppa in ett mål, men såg i den 34:e minuten till att det var lika i halvtid.

Moro dök upp vid den bortre stolpen och slog till på volley efter inlägg från vänsterkanten och fick se bollen segla upp i den bortre burgaveln till 1-1.

- Vilket mål han gör och sedan kysser han klubbmärket. Han får till ett drömmål. Det är så man blir lite smått stum efteråt, säger C Mores kommentator Daniel Kristiansson i sändningen.

- Det var en skön känsla eftersom att vi behövde det målet eftersom att vi låg under. Om jag får en sådan chans, så måste jag ta den. Jag tog min tid och slog till, säger Moro till C More i halvtid.

Se drömmålet i spelaren ovan.