TV: Skyttekungen stor segerorganisatör för J-Södra - sänkte Västerås med dubbla mål

Edin Hamidovic blev stor segerorganisatör för sitt Jönköpings Södra under tisdagskvällen då han sänkte bortalaget Västerås med dubbla strutar på Stadsparksvallen

Senast Jönköpings Södra ställdes mot Västerås, det vill säga förra omgången, tappade man tre poäng sent efter ett baklängesmål i den 90:e minuten. I kvällens drabbning kammade Brännströms mannar betydligt fler poäng då man segrade med 2-1 efter att en viss målspruta gjort två mål.

Till skillnad från sist på Solid Park Arena i Västerås startade målsprutan från Gais, Edin Hamidovic, matchen. Att anfallaren också gjorde matchens första mål i den första halvlekens 36:e minut förvånande nog inte heller särskilt många. Det var i efterdyningarna av en frispark utanför straffområdet som bollen kom fram till Hamidovic som i sin tur vände på en femöring och på sant målskyttsmanér tryckte in 1-0. Främst under avslutningen av de första 45 tryckte gästerna på för en kvittering och var nära att sätta utjämningen efter att försvararen Jesper Florén, i en klass-aktion, spelat in bollen till Karwan Safari, som nickade strax utanför.

Istället för en Västeråskvittering utökade hemmalaget ledningen endast fem minuter in i den andra halvleken. I den 50:e minuten kontrade J-Södra effektivt då bollen, efter en skarvnick av anfallskollegan Jakob Orlov, återigen kom fram till Edin Hamidovic som avancerade framåt och distinkt sköt in utökningen. Därefter hade Jönköpingslaget kontroll på matchen när man rullade runt bollen inom det egna laget. Med nio minuter kvar av ordinarie tid kom däremot reduceringen från bortalaget. Med bara någon minut på planen sköt inhopparen Douglas Karlberg in 2-1, vilket också blev slutresultatet när Västerås inte lyckades få till någon kvittering på Stadsparksvallen.

Härnäst spelar J-Södra återigen på hemmaplan när man tar emot Degerfors på lördag. Gästerna Västerås ställs mot Dalkurd på deras hemmaplan. Två matcher som givetvis går att se på C More.