TV: Smylie hattrickhjälte när J-Södra vann toppmötet mot Örgryte

Tabellfyran J-Södra mot femteplacerade Örgryte, med häng på toppstriden, var det som väntade på Stadsparksvallen i en av dagens fyra superettan-matcher. Och bägge lagen visade verkligen varför de tillhör toppen när spelet var kvickt och idel klassmål levererades i hemmasegern.

Hemmalaget fick minst sagt en drömstart i toppmötet då huvuddomare Granit Maqedonci pekade på straffpunkten efter att ÖIS-försvarare fått bollen på armen i den fjärde minuten. Chansen från elva meter den tog Edin Hamidovic hand om genom att placera in öppningsmålet på Stadsparksvallen bakom Fredrik Andersson.

Inte särskilt långt efter det tidiga ledningsmålet var kvitteringen ett faktum efter att målsprutan Gustav Ludwigson skjutit in 1-1 efter en väl genomförd kontring. Bara minuter senare kom även fullbordningen av bortalagets vändning då samme Ludwigson spelade fram Ailton som i sin tur snyggt chippade in ytterligare ett mål efter endast 24.45 på klockan. Minuten senare var det dags igen men denna gång genom Edin Hamidovic som kliniskt skickade in kvitteringen och en målrik första halvlek slutade 2-2.

I jämförelse med den första halvleken var det nu i den andra istället bortalaget som förde spelet och rullade runt bollen behärskat men skapade dock få målchanser i inledningen av resterande 45. Men istället för att Öisarna utnyttjade sitt tillfälliga spelövertag vände Jönköpings Södra när man kontrade och tog ledningen i matchen efter att Daryl Smylie vänt bort en Örgryteförsvarare och skjutit in hemmalagets tredje mål.

I den 75:e matchminuten punkterade återigen Smylie matchen då han, efter ett riktigt mönsteranfall, distinkt avlossade ytterligare ett skott som gick i mål. Men han var inte färdig där. På stopptid utökade nordirländaren sitt och J-Södras målkonto genom att lägga in sitt tredje för dagen och fastställa slutresultatet 5-2.

Efter det lite mindre än två veckor långa landslagsuppehållet som väntar ställs Jönköpings Södra mot bottengänget Öster medan Örgryte möter en annan, eventuell, nedflyttningskandidat – Trelleborg.