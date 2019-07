TV: Syrianska tog tung seger i bottenstriden - så gick det i lördagens superettan-matcher

Foto: C More

Trelleborgs FF - Syrianska FC 1-2 (0-1)

Med tanke på Trelleborgs svaga vårsäsong var det inte helt överraskande att klubben valde att ta in flera förstärkningar till truppen inför omstarten och den andra delen av superettan. Det spelade dock mindre roll i inledningen av matchen då bortalaget tog ledningen i den 22:a spelminuten. Efter att mittfältaren Beneyam Belye Demte blivit nedriven i straffområdet kunde Ahmar Ahmed skjuta in 0-1 från elva meter. Ett mål som blev den första halvlekens enda. I inledningen av resterande 45 kom kvitteringen från gästerna. På ett instick från Dennis Agyare Antwi kunde sedan Erik Andersson chippa in utjämningen. I den 73:e minuten återtog däremot Syrianska ledningen efter att, tidigare nämnda, Belye Demte gjort 1-2. Ett mål som gjorde att Syrianska segrade med uddamålet mot Trelleborg och kunde således inkassera tre tunga poäng i bottenstriden.

Örgryte IS - Östers IF 2-0 (0-0)

Efter derbyvinsten mot Gais på Gamla Ullevi i juni tappade Örgryte poäng senast mot jumboplacerade Brommapojkarna. Öster å andra sidan hade, inför eftermiddagens möte, inte vunnit på sju raka matcher. Att gästerna inte hade vunnit på flera matcher i följd speglade dock inte matchbilden av den första halvleken till fullo. Liksom bortalaget, skapade inte Örgryte särskilt många högkalibriga målchanser och hade inte heller något kraftigt spelövertag. Således slutade den första halvleken alltjämt mållöst. Det dröjde enda till den andra halvlekens 81:a minut för att matchens första mål skulle vara ett faktum. Då sköt inhopparen Simon Nilsson distinkt in ledningsmålet innanför straffområdet. Bara några minuter senare fastställde mittbacken David Engström slutresultatet 2-0 efter att ha kommit högst upp på en hörna och knoppat in utökningen.

IK Frej - Mjällby AIF 1-2 (0-0)

Två klubbar, som hittills har har haft två resultatmässigt helt skilda säsonger, drabbades samman på Vikingavallen i Täby under lördagen. Den första halvleken var trots det jämn när bägge lagen skapade sina chanser utan att någon av dem resulterade i något måljubel. De första 45 slutade alltså mållösa mellan hemmalaget Frej och gästerna Mjällby. Lite mer än tio minuter in i den andra halvleken tog däremot bortalaget ledningen i matchen efter att Joel Nilsson tagit sig runt på kanten och spelat in bollen till Bubacarr Jobe, som i sin tur kunde skjuta upp 0-1 i nättaket. Inom loppet av fem minuter kvitterade först Frejförsvararen Marcus Degerlund och sedan återtog gästerna ledningen efter att Amer Eriksson Ibragic tryckt in bollen från nära håll. Eriksson Ibragics ledningsmål blev matchens sista när Mjällby vann mot Frej på bortaplan.

IK Brage - IF Brommapojkarna 3-1 (2-1)

Brommapojkarna har haft en oerhört tuff säsong med negativa resultatet och en sistaplats i tabellen. Betydligt bättre har det gått för hemmalaget Brage som dessutom vunnit sina två senaste matcher. Trots den hittills usla säsongen var det gästerna som gjorde matchens första mål när BP-anfallaren Isac Lidberg i den 17:e minuten sköt in 0-1 innanför straffområdet. Drygt tio minuter senare kom kvitteringen från hemmalaget efter att Christian Kouakou kontrat på egen hand och snyggt placerat in bollen vid den bortre stolpen. Några minuter innan halvtid fullbordade även Bjarni Mark Antonsson Brages vändning genom att vända på en femöring och skjuta in 2-1. I den andra halvlekens 55:e minut målade Kouakou på nytt när han punkterade matchen och fastställde slutresultatet 3-1 på straff.