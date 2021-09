TV: Van den Hurks mardröm - bränt läge och rött kort i förlusten

Första halvlek böljade mellan Öster och Helsingborg, där båda lagen skapade fina chanser. Helsingborg hade tidigt ett skott, från Adam Kaied, i ribban. Strax efter satte Assad Al Hamlawi bollen i stolpen, till helsingborgarnas förtret.

Däremellan kunde Öster öppna målskytten genom Isak Magnusson och innan paus utökade de genom Nicolas Mortenson. På ett distansskott smällde han upp bollen i krysset.

Östers IF hade därmed en skön ledning med sig in i andra halvlek. Men det skulle bli spännande till slut ändå. Efter knappt 70 minuter spelade gjorde Anthony van den Hurk ett välplacerat inlägg där Rasmus Karjalainen kunde knäa in bollen i öppet mål.

ANNONS

Men därefter vände turen för van den Hurk. En stund senare hade han en chans att kvittera, när han på en retur fick chans på öppet mål. Han fick en felträff och sköt bollen utanför mål.

I slutskedet skulle det bli än värre, när han kom in i en närkamp med höjd arm. Han armbågade Mattias Pavic i ansiktet och fick syna det röda kortet. Slutminuterna fick Helsingborg klara med en man kort och lyckades då inte komma till en kvittering.

Helsingborg blev då utan viktiga poäng i toppen, där de ligger tvåa efter Värnamo. Östers är på en säker mittenplacering, åttondeplats i superettan.