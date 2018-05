TV: Varberg bärgade andra raka segern efter självmål

Varberg har i år inlett säsongen med blandade resultat i superettan. Laget hade inför eftermiddagens match mot Landskrona samlat ihop sex poäng, ett mindre än motståndaren på Påskbergsvallen.

Efter två insläppta mål inom loppet av 20 minuter senast, så fick laget i dag en bättre start på matchen. Varberg tog lite turligt i den 24:e minuten ledningen. Perparim Beqaj tog en löpning ut mot högerkanten, in mot straffområdet och satte in bollen framför mål. Philip Andersson gjorde ett försök att peta undan bollen, men fick i stället se bollen segla in i eget mål.

Landskrona tryckte i andra halvlek på för en kvittering och var i den 67:e minuten nära 1-1, när Karim Sadat sköt i ribban. Varberg höll dock undan och vann matchen. Det innebär att laget klev upp på femteplats och därmed passerade Landskrona i serien.

Se målet i spelaren ovan.